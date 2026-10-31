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Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Ocak ayında gelecek isim...

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların ilk hedefi Newcastle United forması giyen Joe Willock olurken, transferde bonservis indirimi bekleniyor. Anlaşma sağlanamaması halinde ise Nicolas Raskin gündeme alınacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 11:18
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Ocak ayında gelecek isim...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bir araya gelerek devre arasında yapılması planlanan transfer hamlelerini değerlendirecek. Başkan Serdal Adalı'nın öncülüğünde gerçekleştirilecek zirvede, orta saha transferi öncelikli gündem maddesi olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, toplantıya ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetici Aykan Aydın, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen de katılacak.

LİSTENİN İLK SIRASINDA JOE WİLLOCK VAR

Beşiktaş'ın orta saha transferi için belirlediği isimlerin başında Newcastle United forması giyen Joe Willock geliyor. İngiliz futbolcu, siyah-beyazlıların transfer listesinde ilk sırada bulunuyor.

Newcastle United, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etmişti. Beşiktaş yönetimi ise transferi daha uygun bir maliyetle sonuçlandırmanın yollarını arıyor.

WİLLOCK BU SEZON 4 GOLE KATKI SAĞLADI

Newcastle United'da bu sezon 11 maçta forma giyen Joe Willock, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki İngiliz orta sahanın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmalarının merkezinde yer alan orta saha takviyesinde, Willock'un bonservis bedelinde yaşanacak gelişmeler belirleyici olacak.

OCAK AYINDA TRANSFER İÇİN İNDİRİM ŞARTI

İngiliz ekibinin bonservis beklentisini tek haneli milyon Euro seviyesine çekmesi durumunda Beşiktaş, Joe Willock'u ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Newcastle United'ın talep ettiği rakamda indirime gitmemesi halinde ise siyah-beyazlılar farklı bir yol izleyecek. Yönetim, Willock ile gelecek sezon için anlaşma zemini oluşturmayı ve oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı planlıyor.

ALTERNATİF NİCOLAS RASKİN

Joe Willock transferinde iki ihtimalin de gerçekleşmemesi halinde Beşiktaş, rotasını İskoç ekibi Rangers'ın formasını giyen Nicolas Raskin'e çevirecek.

Bu sezon Rangers formasıyla 13 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetti. Beşiktaş yönetiminin Willock transferindeki gelişmelere göre Raskin seçeneğini de değerlendirmeye alması bekleniyor.

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