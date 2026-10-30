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Anasayfa Beşiktaş Vincenzo Italiano'dan Napoli itirafı! 'Aramızda platonik bir aşk var'

Vincenzo Italiano'dan Napoli itirafı! "Aramızda platonik bir aşk var"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Vincenzo Italiano çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan tecrübeli çalıştırıcı, daha önce adının anıldığı Napoli ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 19:51
Vincenzo Italiano'dan Napoli itirafı! "Aramızda platonik bir aşk var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fayna'nın Stefano Borghi ve Gianluca Di Marzio ile birlikte sunduğu Sky Calcio Unplugged podcastine konuk oldu. İtalyan teknik adam, Beşiktaş ve Napoli hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü, Türkiye'deki deneyiminin yanı sıra İtalya futbolu hakkında da konuştu. İtalyan çalıştırıcı, bu yaz Napoli ile yaşanan sürece ilişkin perde arkasındaki detayları paylaştı. İşte Italiano'nun açıklamaları:

"DE LAURENTIIS İLE ARAMIZDA PLATONİK BİR AŞK VAR"

Italiano, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile arasındaki ilişki hakkında şu ifadeleri kullandı:

De Laurentiis ile aramızda platonik bir aşk var ve bu aşk belki de öyle kalmaya mahkum. Bir türlü gerçek anlamda iletişim kuramıyoruz. Bana duyduğu ve her zaman duymuş olduğu saygıdan memnunum ancak sonuçta tercihler yapılıyor.

"ŞAMPİYONLUĞUN HAYALİNİ KURUYORUM"

Onlar kendi yollarında ilerledi, ben de kendi yolumu seçtim. Şimdi Beşiktaş ile şampiyonluk kazanmanın hayalini kuruyorum.

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