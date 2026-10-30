CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Kislyak harekatı

Kislyak harekatı

Beşiktaş yönetimi orta saha transferinde dümeni Rusya'ya kırdı. Siyah-beyazlılar, CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus yıldızı radarına aldı. Oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan Beşiktaşlı kurmayların ocakta Matvey Kislyak için Rus kulübüne teklif yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Kislyak harekatı

Beşiktaş yönetimi için ara transfer dönemi hareketli geçecek. Yoğun ve yıpratıcı fikstürde kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin sakatlıklarının ardından rotasyonda zorluk yaşayan siyah-beyazlı kulüp transferde önceliği orta sahaya verecek. Bir yandan Newcastle United forması giyen Joe Willock'un durumunu takip eden Beşiktaş transfer komitesi, diğer yandan alternatif isimleri de belirledi. Serdal Adalı yönetimi, merkez orta saha takviyesi için dümeni Rusya'ya kırdı.

DEVLER DE YAKIN TAKİPTE

Beşiktaş yönetimi CSKA Moskova'daki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Matvey Kislyak'ı transfer listesine dahil etti. 21 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmelere başlayan Kara Kartal'ın ocak ayında Rusya temsilcisine teklif yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Genç oyuncu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği kaydedildi. Kislyak'ın CSKA Moskova ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.

RODRI BENZETMESİ

Rusya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Nikolay Pisarev, Matvey Kislyak'ın profilinin İspanya Milli Takımı'nın ünlü yıldızı Rodri'yi andırdığını söyledi. Rus futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Valeri Gazzaev de genç oyuncuyu modern futbolun gerektirdiği özelliklere sahip bir orta saha olarak nitelendirerek "Gerçekten Avrupa seviyesinde" yorumunu yaptı.

ÇOK YÖNLÜ VE PASÖR

Matvey Kislyak mücadele gücü, oyun görüşü ve pas kalitesiyle Rus futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri. Ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev alabilen Rus futbolcu, bu vasıflarıyla teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlayabiliyor. Genç oyuncu, baskı altında topu doğru kullanabilmesi ve geçiş oyunlarına katkı sağlamasıyla beğeni topluyor.

AVRUPA'YI İSTİYOR

Oyuncunun menajeri Aleksandr Manyakov, CSKA Moskova yönetiminin Kislyak'ın Avrupa'da futbol oynama isteğine saygı duyduğunu söyledi. Türkiye'deki kulüplerle ilgili konuşan Manyakov, "Türkiye'nin dört büyük takımıyla da iletişim halindeyiz. Her kulübün transfer önceliklerini ve mali imkanlarını çok iyi biliyoruz" dedi.

25 MİLYON EURO TALEBİ

CSKA Moskova gelecek vaat eden Rus futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu sezon Rusya Ligi'nde (Premier Liga) 12, Rusya Kupası'nda ise 3 olmak üzere 15 maçta toplam 1225 dakika süre alan 21 yaşındaki yıldız, henüz gol siftahı yapamadı. Kislyak'ın Rusya Ligi'nde 3 asisti bulunuyor.

TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK

CSKA Moskova altyapısından yetişen ve 2024 yılında profesyonel olan Matvey Kislyak, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Bir Rus YouTube kanalına röportaj veren Rus futbolcu, transfer olma ihtimali ile ilgili bir soruya "Evet, kulübe gelen her teklifi CSKA ile birlikte değerlendiririz" yanıtını verdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Abdülkerim ve Brown'un cezaları belli oldu!
Aykut Kocaman adım adım F.Bahçe'ye!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Yatırımcı için beklenen an geldi: Fonlarda 3 kaynak ve 2 banka üzerinden 125 milyar liralık ödeme bugün başlıyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Yasin Ayari sesleri!
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki... F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki... 08:46
Kızılyıldız’dan Aslan’a darbe Kızılyıldız’dan Aslan’a darbe 08:20
Abdülkerim ve Brown'un cezaları belli oldu! Abdülkerim ve Brown'un cezaları belli oldu! 08:05
G.Saray'da Yasin Ayari sesleri! G.Saray'da Yasin Ayari sesleri! 01:57
Victor Osimhen kafilede yok Victor Osimhen kafilede yok 01:56
Eskişehirspor'dan 90+7 füzesi Eskişehirspor'dan 90+7 füzesi 01:53
Daha Eski
Sivasspor’da Çavuş devri Sivasspor’da Çavuş devri 01:52
Fethiye-Eyüp yine ertelendi Fethiye-Eyüp yine ertelendi 01:50
Aykut Kocaman adım adım F.Bahçe'ye! Aykut Kocaman adım adım F.Bahçe'ye! 01:41
F.Bahçe Tarfin Real Madrid deplasmanında mağlup! F.Bahçe Tarfin Real Madrid deplasmanında mağlup! 01:29
G.Saray, Konya kafilesini açıkladı! G.Saray, Konya kafilesini açıkladı! 01:29
Aykut Kocaman F.Bahçe'ye gelecek mi? Aykut Kocaman F.Bahçe'ye gelecek mi? 01:29