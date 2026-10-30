Kislyak harekatı

Beşiktaş yönetimi için ara transfer dönemi hareketli geçecek. Yoğun ve yıpratıcı fikstürde kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin sakatlıklarının ardından rotasyonda zorluk yaşayan siyah-beyazlı kulüp transferde önceliği orta sahaya verecek. Bir yandan Newcastle United forması giyen Joe Willock'un durumunu takip eden Beşiktaş transfer komitesi, diğer yandan alternatif isimleri de belirledi. Serdal Adalı yönetimi, merkez orta saha takviyesi için dümeni Rusya'ya kırdı.

DEVLER DE YAKIN TAKİPTE

Beşiktaş yönetimi CSKA Moskova'daki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Matvey Kislyak'ı transfer listesine dahil etti. 21 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmelere başlayan Kara Kartal'ın ocak ayında Rusya temsilcisine teklif yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Genç oyuncu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği kaydedildi. Kislyak'ın CSKA Moskova ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.

RODRI BENZETMESİ

Rusya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Nikolay Pisarev, Matvey Kislyak'ın profilinin İspanya Milli Takımı'nın ünlü yıldızı Rodri'yi andırdığını söyledi. Rus futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Valeri Gazzaev de genç oyuncuyu modern futbolun gerektirdiği özelliklere sahip bir orta saha olarak nitelendirerek "Gerçekten Avrupa seviyesinde" yorumunu yaptı.

ÇOK YÖNLÜ VE PASÖR

Matvey Kislyak mücadele gücü, oyun görüşü ve pas kalitesiyle Rus futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri. Ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev alabilen Rus futbolcu, bu vasıflarıyla teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlayabiliyor. Genç oyuncu, baskı altında topu doğru kullanabilmesi ve geçiş oyunlarına katkı sağlamasıyla beğeni topluyor.

AVRUPA'YI İSTİYOR

Oyuncunun menajeri Aleksandr Manyakov, CSKA Moskova yönetiminin Kislyak'ın Avrupa'da futbol oynama isteğine saygı duyduğunu söyledi. Türkiye'deki kulüplerle ilgili konuşan Manyakov, "Türkiye'nin dört büyük takımıyla da iletişim halindeyiz. Her kulübün transfer önceliklerini ve mali imkanlarını çok iyi biliyoruz" dedi.

25 MİLYON EURO TALEBİ

CSKA Moskova gelecek vaat eden Rus futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu sezon Rusya Ligi'nde (Premier Liga) 12, Rusya Kupası'nda ise 3 olmak üzere 15 maçta toplam 1225 dakika süre alan 21 yaşındaki yıldız, henüz gol siftahı yapamadı. Kislyak'ın Rusya Ligi'nde 3 asisti bulunuyor.

TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK

CSKA Moskova altyapısından yetişen ve 2024 yılında profesyonel olan Matvey Kislyak, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Bir Rus YouTube kanalına röportaj veren Rus futbolcu, transfer olma ihtimali ile ilgili bir soruya "Evet, kulübe gelen her teklifi CSKA ile birlikte değerlendiririz" yanıtını verdi.