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Flamengo’da Pereira kararı

Siyah-beyazlı yönetimin yaz döneminde transfer etmek için uğraş verdiği Leo Pereira ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Flamengo’da Pereira kararı
Siyah-beyazlı yönetimin yaz döneminde transfer etmek için uğraş verdiği Leo Pereira ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo 30 yaşındaki savunmacının Aralık 2027'de bitecek sözleşmesini uzatma niyetinde. Brezilya temsilcisinin deneyimli stoperle görüşme halinde olduğu kaydedildi. Bu sezon 46 resmi maçta forma şansı bulan Leo Pereira 4 gol, 1 asistle 5 gole doğrudan etki etti.
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