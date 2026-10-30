Flamengo’da Pereira kararı

Siyah-beyazlı yönetimin yaz döneminde transfer etmek için uğraş verdiği Leo Pereira ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Siyah-beyazlı yönetimin yaz döneminde transfer etmek için uğraş verdiği Leo Pereira ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo 30 yaşındaki savunmacının Aralık 2027'de bitecek sözleşmesini uzatma niyetinde. Brezilya temsilcisinin deneyimli stoperle görüşme halinde olduğu kaydedildi. Bu sezon 46 resmi maçta forma şansı bulan Leo Pereira 4 gol, 1 asistle 5 gole doğrudan etki etti.