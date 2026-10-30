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Devleri solladı

Beşiktaş 10 büyük ligdeki takımların yer aldığı istatistikte rakiplerine maç başına en az ceza sahasına giriş izni veren ekip oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Devleri solladı
Beşiktaş, Vincenzo İtaliano komutasında ortaya koyduğu performansla birçok ilke imza attı. Siyah-beyazlı takımın rakiplerini ceza sahasından uzak tutma konusundaki başarısı dikkat çekti. 10 büyük ligdeki takımların yer aldığı istatistikte İtalyan teknik adamın öğrencileri, rakiplerine maç başına en az ceza sahasına giriş izni veren ekip olarak ilk sırada yer aldı. Listede Beşiktaş, oynadığı 9 maçta rakiplerinin toplam 101 kez ceza sahasına girmesine izin verdi. Bu rakam, müsabaka başına 11.22 girişe tekabül ediyor. Portekiz ekibi Benfica maç başına 11.44 girişle Beşiktaş'ı takip etti.
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