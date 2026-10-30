Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Beşiktaş 1 Kasım Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş 1 Kasım Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde Türk bayrağının etrafında toplanan futbolcular, verdikleri pozla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularıyla idmana başladı. 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, günü savunma ve hücum çalışmasıyla tamamladı.