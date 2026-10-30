Bilet fiyatı 1500 TL

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletler, bugün saat 13.00’te satışa sunulacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletler, bugün saat 13.00'te satışa sunulacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Müsabakanın taraftarlarımıza ayrılan biletleri, yarın (30 Ekim) saat 13.00'te biletinial. com sitesi üzerinden satışa sunulacaktır. Bilet fiyatı, 1.500 TL'dir" ifadeleri kullanıldı.