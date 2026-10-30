CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor!

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 15:22
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar akşamı Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'ın yıldızına Barça kancası!
İşte Okan Buruk'un Konya maçı 11'i
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında ayrılık yok: Başkan Erdoğan ve Ceyhun Bayramov arasında samimi kare!
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu!
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kemik tümörünü yenen milli yüzücüden, 42 Türkiye rekoru Kemik tümörünü yenen milli yüzücüden, 42 Türkiye rekoru 15:37
U17 Milliler, Karadağ ile berabere kaldı U17 Milliler, Karadağ ile berabere kaldı 15:29
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 15:22
TFF'den Sergen Yalçın açıklaması! TFF'den Sergen Yalçın açıklaması! 14:50
G.Saray'ın yıldızına Barça kancası! G.Saray'ın yıldızına Barça kancası! 14:25
TÜMOSAN Konyaspor - G.Saray maçı detayları TÜMOSAN Konyaspor - G.Saray maçı detayları 13:42
Daha Eski
G.Saray'a F.Bahçe logosu cezası! G.Saray'a F.Bahçe logosu cezası! 13:05
Liverpool'da büyük kriz! F.Bahçe maçı öncesi... Liverpool'da büyük kriz! F.Bahçe maçı öncesi... 12:39
Konyaspor-G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! Konyaspor-G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:11
Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! 12:11
Kuyt ilk sınavını Göztepe karşısında verecek Kuyt ilk sınavını Göztepe karşısında verecek 11:30
Beşiktaş'ın Willock transferinde son durum ne? Beşiktaş'ın Willock transferinde son durum ne? 11:25