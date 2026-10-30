Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar akşamı Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.