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Beşiktaş'ın Joe Willock transferinde son durum ne? İtalyan basını duyurdu

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Newcastle United'ın orta sahası Joe Willock için yeni hamle yapmaya hazırlanıyor. İtalyan basını siyah-beyazlı ekibin yapacağı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 11:25
Beşiktaş'ın Joe Willock transferinde son durum ne? İtalyan basını duyurdu

Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, yaz aylarında kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Joe Willock'u yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, orta sahada yaşanan sakatlıkların ardından İngiliz futbolcu için tekrar harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Tuttomercato'nun haberine göre Beşiktaş, yaz transfer döneminde 26 yaşındaki futbolcu için Newcastle United'a yaklaşık 18 milyon euro teklif etmişti. Ancak transfer gerçekleşmemişti.

Newcastle United ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Willock'un ocak ayında başka bir kulüple anlaşma yapabilme ihtimali bulunuyor. İngiliz futbolcuyu sezon sonunu beklemeden kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Willock, geçtiğimiz günlerde Newcastle United'dan ayrılma ihtimaline sıcak bakmadığını dile getirmişti. Kulüpteki beşinci sezonunu geçirdiğini belirten deneyimli orta saha, kendisini değerli hissettiğini ve takım içerisinde farklı bir sorumluluk üstlendiğini ifade etmişti.

İngiliz futbolcu, genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamak ve kendi kariyerinde ilerlemek istediğini de vurgulamıştı.

Beşiktaş'ın yaz aylarındaki girişiminin sonuçsuz kalmasında ise Newcastle United'daki teknik direktör değişikliğinin etkili olduğu belirtildi. Willock, yeni teknik direktörü Matthias Jaissle ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek takımda kalmaktan mutlu olduğunu açıklamıştı.

Siyah-beyazlıların, oyuncunun Newcastle United'daki geleceğini ve transfer şartlarını yakından takip ettiği kaydedildi.

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