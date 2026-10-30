Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile kozlarını paylaşacağı yer netleşti. Siyah-beyazlı yönetimin yetkili mercilerle yürüttüğü temaslar sonucunda maçın Gürcistan'ın Batum şehrinde yapılacağı kesinleşti. Karşılaşmanın 26 Kasım tarihinde Batum'da tribün dolu bir şekilde, taraftarların katılımıyla oynanacağı duyuruldu.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı bir programda Hapoel Beer-Sheva maçının nerede oynanacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Mücadelenin Batum'da oynanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Adalı, "Hapoel maçını büyük ihtimalle Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu." ifadelerini kullanmıştı.

SEYİRCİLİ OYNANACAK

Adalı, karşılaşmanın seyircili oynanmasının planlandığını ve maçın yapılacağı stadın yaklaşık 20 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu da dile getirmişti.

Beşiktaş Başkanı, "Seyircili oynanacak. 20 bin kişilik bir stat. Taraftarlarımız vize olmadığı için rahat gidebilir." sözleriyle taraftarlara müjdeyi vermişti.