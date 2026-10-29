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Anasayfa Beşiktaş Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! İşte 4 büyüklerin paylaşımları

Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! İşte 4 büyüklerin paylaşımları

Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, resmi sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İşte o paylaşımlar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 09:32
Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! İşte 4 büyüklerin paylaşımları

TFF ile 4 büyük takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

TFF'NİN PAYLAŞIMI

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

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