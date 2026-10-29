Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Milli futbolcu o maçta sahada!
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Orkun Kökçü'nün sahalara dönüşü merak ediliyor. Kasımpaşa maçında forma giymesi zor görülen milli futbolcu için Celtic karşılaşması öne çıkıyor. Peki, Orkun Kökçü iyileşti mi, hangi maçta oynayacak? İşte son durum...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 09:53
ORKUN KÖKÇÜ CELTIC MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün dönüşü için hedef gösterilen karşılaşma, 5 Kasım Perşembe günü oynanacak Celtic maçı. Siyah-beyazlıların milli futbolcuyu bu mücadeleye yetiştirmek istediği belirtiliyor.
Ancak Orkun Kökçü'nün Celtic maçında forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmiş değil.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI NE?
Beşiktaş, 16 Ekim'de yaptığı resmî bilgilendirmede Orkun Kökçü'nün UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından MR görüntülemesinden geçirildiğini duyurmuştu.
Kulübün açıklamasına göre milli futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Toplam 9 gole doğrudan katkıda bulunan milli futbolcunun yokluğu, siyah-beyazlıların orta saha planlaması açısından önem taşıyor.
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