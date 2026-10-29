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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Milli futbolcu o maçta sahada!

Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Milli futbolcu o maçta sahada!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Orkun Kökçü'nün sahalara dönüşü merak ediliyor. Kasımpaşa maçında forma giymesi zor görülen milli futbolcu için Celtic karşılaşması öne çıkıyor. Peki, Orkun Kökçü iyileşti mi, hangi maçta oynayacak? İşte son durum...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 09:53
Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Milli futbolcu o maçta sahada!

ORKUN KÖKÇÜ KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Milli futbolcu o maçta sahada!

Sakatlık süreci devam eden Orkun Kökçü'nün bu mücadelede forma giyme ihtimali düşük görülüyor.

Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Milli futbolcu o maçta sahada!

Milli futbolcunun iyileşme sürecinin tamamlanması ve maç temposuna hazır hale gelmesi beklenirken teknik heyetin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarılıyor. Orkun'un Kasımpaşa karşılaşmasında riske edilmemesi ihtimali bulunuyor.

Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Milli futbolcu o maçta sahada!

ORKUN KÖKÇÜ CELTIC MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün dönüşü için hedef gösterilen karşılaşma, 5 Kasım Perşembe günü oynanacak Celtic maçı. Siyah-beyazlıların milli futbolcuyu bu mücadeleye yetiştirmek istediği belirtiliyor.

Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Milli futbolcu o maçta sahada!

Ancak Orkun Kökçü'nün Celtic maçında forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmiş değil.

Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Milli futbolcu o maçta sahada!

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI NE?

Beşiktaş, 16 Ekim'de yaptığı resmî bilgilendirmede Orkun Kökçü'nün UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından MR görüntülemesinden geçirildiğini duyurmuştu.

Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Milli futbolcu o maçta sahada!

Kulübün açıklamasına göre milli futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Milli futbolcu o maçta sahada!

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Toplam 9 gole doğrudan katkıda bulunan milli futbolcunun yokluğu, siyah-beyazlıların orta saha planlaması açısından önem taşıyor.

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