Olaitan’dan büyük katkı

Bu sezon sergilediği performansla Beşiktaş’ın en dikkat çeken ismi olan Junior Olaitan, yaptığı skor katkısı ile dikkat çekiyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Bu sezon sergilediği performansla Beşiktaş'ın en dikkat çeken ismi olan Junior Olaitan, yaptığı skor katkısı ile dikkat çekiyor. 17 resmi karşılaşmada forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol atarken, 7 de asiste imzasını attı ve toplamda 9 skor katkısı üretti. Böylece Vlahovic ve Trossard gibi dünya yıldızlarını geride bırakarak Beşiktaş'a büyük katkı sundu. Orkun Kökçü de 5 gol ve 4 asistlik performansı ile 9 skor katkısı verdi.