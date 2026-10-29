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Anasayfa Beşiktaş Olaitan’dan büyük katkı

Olaitan’dan büyük katkı

Bu sezon sergilediği performansla Beşiktaş’ın en dikkat çeken ismi olan Junior Olaitan, yaptığı skor katkısı ile dikkat çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Olaitan’dan büyük katkı
Bu sezon sergilediği performansla Beşiktaş'ın en dikkat çeken ismi olan Junior Olaitan, yaptığı skor katkısı ile dikkat çekiyor. 17 resmi karşılaşmada forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol atarken, 7 de asiste imzasını attı ve toplamda 9 skor katkısı üretti. Böylece Vlahovic ve Trossard gibi dünya yıldızlarını geride bırakarak Beşiktaş'a büyük katkı sundu. Orkun Kökçü de 5 gol ve 4 asistlik performansı ile 9 skor katkısı verdi.
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