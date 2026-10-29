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Anasayfa Beşiktaş Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İsmi transfer iddialarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Matvey Kislyak, takımı CSKA Moskova'nın Spartak Moskova'yı yendiği mücadele sonrası Rus basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kislyak, Türkiye'de kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına dair sorulan soruya verdiği yanıtla da dikkat çekti. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray haberleri (BJK FB GS SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 10:15
Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçmiş transfer dönemlerinde ismi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Matvey Kislyak geleceği hakkında konuştu.

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Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kislyak'ın menajeri daha öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile temas halinde olduklarını açıklamıştı.

Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kislyak, Rusya Premier Ligi'nin 12'nci haftasında CSKA Moskova'nın, Spartak Moskova'yı 2-0 yendiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bir Rus Youtube kanalına konuşan Kislyak'ın açıklamaları ise şu şekilde:

Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

SORU: Bu, CSKA'nın bu yılki en iyi maçı mı?

KISLYAK: Hayır.

Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

SORU: Türkiye'ye transfer olacağın yönünde çıkan haberleri okuyor musun?

KISLYAK: Okuyorum. Bana da her gün bu konuda yazıyorlar. Üç kulüp: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe.

Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

SORU: Yaz aylarında Matvey Kıslyak'a bir teklif gelirse... Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden birine transfer olma ihtimali doğarsa ve CSKA da buna karşı çıkmazsa, bunu değerlendirir misin?

KISLYAK: Şey, evet. Zaten söylediğim gibi, kulübe gelen her teklifi CSKA ile birlikte mutlaka değerlendiririz

Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

MATVEY KISLYAK KİMDİR?

CSKA Moskova altyapısından yetişen Matvey Kislyak, 2024'te A takıma yükseldi.

Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

21 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 156 maça çıkarken 28 gol ve 33 asistle oynadı. Bu sezon takımıyla 15 maçta süre alan Kislyak, 3 asist kaydetti.

Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfermarkt verilerine göre Matvey Kislyak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

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