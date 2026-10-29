SORU: Yaz aylarında Matvey Kıslyak'a bir teklif gelirse... Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden birine transfer olma ihtimali doğarsa ve CSKA da buna karşı çıkmazsa, bunu değerlendirir misin? KISLYAK: Şey, evet. Zaten söylediğim gibi, kulübe gelen her teklifi CSKA ile birlikte mutlaka değerlendiririz