Kislyak'tan Türkiye'ye transferine dair soruya flaş yanıt: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
İsmi transfer iddialarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Matvey Kislyak, takımı CSKA Moskova'nın Spartak Moskova'yı yendiği mücadele sonrası Rus basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kislyak, Türkiye'de kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına dair sorulan soruya verdiği yanıtla da dikkat çekti. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray haberleri (BJK FB GS SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 10:15
Bir Rus Youtube kanalına konuşan Kislyak'ın açıklamaları ise şu şekilde:
SORU: Bu, CSKA'nın bu yılki en iyi maçı mı?
KISLYAK: Hayır.
SORU: Türkiye'ye transfer olacağın yönünde çıkan haberleri okuyor musun?
KISLYAK: Okuyorum. Bana da her gün bu konuda yazıyorlar. Üç kulüp: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe.
SORU: Yaz aylarında Matvey Kıslyak'a bir teklif gelirse... Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden birine transfer olma ihtimali doğarsa ve CSKA da buna karşı çıkmazsa, bunu değerlendirir misin?
KISLYAK: Şey, evet. Zaten söylediğim gibi, kulübe gelen her teklifi CSKA ile birlikte mutlaka değerlendiririz
MATVEY KISLYAK KİMDİR?
CSKA Moskova altyapısından yetişen Matvey Kislyak, 2024'te A takıma yükseldi.
21 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 156 maça çıkarken 28 gol ve 33 asistle oynadı. Bu sezon takımıyla 15 maçta süre alan Kislyak, 3 asist kaydetti.
Transfermarkt verilerine göre Matvey Kislyak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.
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