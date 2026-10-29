İlle de Raskin

Ara transfer döneminde orta sahaya önemli bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Nicolas Raskin aşkı bitmiyor. Yaz aylarında da gündeme gelen ve büyük oranda anlaşma sağlanan 25 yaşındaki Belçikalı orta saha, takım arkadaşlarından gördüğü baskı sonucunda İskoçya'da kalmaya karar vermişti. Ancak Başkan Serdal Adalı'nın Raskin ısrarı bitmiyor. İskoçya'da yayın yapan Ibrox News'te yer alan habere göre, Raskin'in Beşiktaş'a transferi ocak ayında yeniden gündeme gelecek. Ocak ayında siyah-beyazlı takımın bir kez daha Glasgow Rangers'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, 25 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusunun transferi için yönetimden özel talepte bulunduğu ileri sürüldü. Yaz transfer döneminin son günlerinde siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Raskin için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı.

BONSERVİSİNE 16 MİLYON EURO!

Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Nicolas Raskin için Beşiktaş yönetiminin bu bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Hatta bonuslarla birlikte Glasgow Ransgers'ı ikna edebilmek için 16 milyona kadar çıkmaya hazır olan siyah-beyazlılar, ocak ayında mutlu sona ulaşmak istiyor ve fedakarlıktan kaçınmayacak.