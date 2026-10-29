Hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş'ta ligdeki Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıkları başladı. Önceki günü izin yaparak geçiren siyahbeyazlılar, çalışmalarını teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde gerçekleştirdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'ta ligdeki Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıkları başladı. Önceki günü izin yaparak geçiren siyahbeyazlılar, çalışmalarını teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanda pas çalışmasının ardından toplu organizasyon gerçekleştirildi ve çift kale maçla sona erdi.