Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı

Beşiktaş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu dün yaşandı. Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, futbol akademisi ve amatör şube sporcularının da katılımı ile Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu dün yaşandı. Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, futbol akademisi ve amatör şube sporcularının da katılımı ile Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Çok sayıda öğretmen ve öğrencinin de katıldığı yürüyüş, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden başlayıp, Türpraş Stadı'nda son buldu. Stadın kapısında kısa bir tören ve kutlama gerçekleştirildi.