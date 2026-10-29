Celtic'e Beşiktaş maçı öncesi kötü haber!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Celtic'te Alistair Johnston yeniden sakatlandı. Hibernian maçında arka adalesinden yaşadığı sorun nedeniyle oyuna devam edemeyen Kanadalı sağ bekin, siyah-beyazlılarla oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

JOHNSTON YENİDEN SAKATLANDI

Hibernian karşısında sahalara dönen Alistair Johnston, arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi yarıda bıraktı. Kasım ayındaki milli aranın ardından sahalara dönmesi beklenen 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda, sağ bek pozisyonunda Colby Donovan'ın görev alması planlanıyor.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk üç maçını puansız tamamlayan Celtic, 5 Kasım Perşembe günü Beşiktaş'ı Celtic Park'ta konuk edecek. Temsilcimiz 3 puan için sahaya çıkacak. İskoç ekibi ise taraftarı önünde siyah-beyazlılar karşısında ilk puanlarını almayı hedefleyecek.