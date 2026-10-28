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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta yine yeniden Raskin sesleri!

Beşiktaş'ta yine yeniden Raskin sesleri!

Beşiktaş Belçikalı'dan vazgeçmiyor. İskoç basını siyah-beyazlıların ocak ayında yeniden Raskin için hamle yapacağını öne sürdü. Haberde Italiano’nun yönetimden özel bir talepte bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'ta yine yeniden Raskin sesleri!

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için İskoç basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Ibrox News'te yer alan haberde Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin için "Beşiktaş'a transfer durumunun ocak ayında yeniden yoğunlaşması bekleniyor" ifadeleri kullanılırken, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da yönetiminden Raskin için özel bir talepte bulunduğu belirtildi.

12 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Yaz transfer döneminin son gününde Beşiktaş gündeminin ana maddesi olan Raskin'in transferi sonuçsuz kalmıştı. Yönetimin ara transferde Raskin için yeniden Rangers ile temasa geçmesi bekleniyor. Bu sezon İskoç ekibi ile 12 maça çıkan 25 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol sevinci yaşadı. Raskin'in Rangers ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

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Belçika Milli Takımı formasını 22 kez sırtına geçiren 25 yaşındaki Raskin bu süreçte ülkesi adına 2 gol kaydetti.

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