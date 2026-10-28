Orkun seferberliği

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü seferberliği ilan edildi. 25 yaşındaki yıldız sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir maçlarında takımdaki yerini alamadı. Milli futbolcunun 1 Kasım Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun çaba sarf ediyor. Her geçen gün durumu daha da iyiye giden Orkun'un tam anlamıyla sakatlığı geçmeden sahaya sürülmeyeceği belirtildi.

İYİYE GİDİYOR

Italiano, Orkun'un sakatlık durumu hakkında bilgi verdi. Kaptanın her geçen gün durumunun iyiye gittiğini belirten İtalyan hoca, "Takımla ne zaman beraber çalışacak, onun size tarihini veremem. Ama her geçen gün daha da iyi oluyor, daha da gelişiyor. Umarım en kısa sürede sahalara döner" diye konuştu.