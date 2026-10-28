Italiano dokunuşu

Teknik direktör Vincenzo İtaliano tartışmasız Beşiktaş'ın en büyük transferi... UEFA Avrupa Ligi'nde 3 zorlu maç sonunda 7 puan toplayıp siyah-beyazlıları Avrupa'da şaha kaldıran İtalyan hoca, Trendyol Süper Lig kulvarında büyük önem taşıyan İstanbul Başakşehir FK sınavında da farkını gösterdi. Crystal Palace maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, karşılaşmanın ikinci devresinde oyuna yaptığı dokunuşlarla Kara Kartal'ın 3 puan almasında başrolü oynadı.

SEMERESİNİ ALDI

İlk yarıda rakibine büyük üstünlük kuran Beşiktaş, Ndidi ile 2, Dusan Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz ile 1 pozisyondan yararlanamadı. İtaliano ikinci devrede Başakşehir'in etkili olduğu dakikalarda iki kritik hamle yaptı. Önce 56'da çok top kaybı yapan ve gününde olmayan Cerny'yi çıkarıp Poku'yu oyuna aldı. Ardından 65'te Ndidi'nin yerine Oh'u sahaya sürerek santrforu çiftledi. Değişiklikler semeresini verdi ve 11 dakika sonra Güney Koreli golcü rakip savunmanın kilidini kıran golü kaydetti.

52 YILLIK REKORU EGALE ETTİ

Dolmabahçe'de müthiş bir galibiyet serisi yakalayan teknik direktör Vincenzo İtaliano, 52 yıllık rekoru da egale etmeyi başardı. 1973-1974 sezonunda siyah-beyazlı takımı çalıştıran Metin Türel, üst üste ligde 5 iç saha maçından zaferle ayrılmıştı. İtalyan teknik adam Başakşehir galibiyetiyle bu seriyi tekrarlayıp tarihe adını yazdırdı.

YOK BÖYLE BİR SEVİNÇ

Başakşehir FK maçında Oh'un attığı golden sonra Vincenzo İtaliano ve Rıdvan Yılmaz'ın gol sevinci çok konuşuldu. Kameralara yansıyan görüntülerde İtalyan teknik adam ile 25 yaşındaki sol bekin hırsı ve mutluluğu sosyal medyada gündem oldu. Siyah- beyazlı kulüp resmi X hesabından gol sevincini paylaşıp "Bu kadar yoğun duygular yaşamana gerek yok. O sırada biz..." ifadelerini kullandı.

POKU TAKIMA ISINIYOR

Poku forma özlemini giderdi. Başakşehir maçında Cerny'nin yerine oyuna giren Hollandalı yıldız, 4 maç sonra formasına kavuştu. Amed deplasmanında 45 dakika sahada alan 22 yaşındaki oyuncu, Kocaeli, Trabzon, Hoffenheim ve Palace maçlarında görev almamıştı. Sağ kanatta etkili olan Poku'nun ilerleyen haftalarda daha çok şans bulması bekleniyor.

ÇİFT FORVET SİNYALİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, takımının bu sezon skor üretmekte güçlük çektiği maçlarda çift forvete döneceğinin sinyalini verdi. Başakşehir karşılaşmasının son bölümünde Vlahovic ve Hyeon-Gyu Oh'u birlikte oynatan 48 yaşındaki hoca, daha önce Amedspor deplasmanında da 79'uncu dakikada Güney Koreli golcüyü sahaya sürüp forveti ikilemişti.

VACLAV CERNY'DE PROBLEM YOK

Başakşehir karşısında taç çizgisinde rakibinin sert müdahalesine maruz kalan Vaclav Cerny'den güzel haber geldi. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Çekyalı sağ kanadın durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cerny darbe aldı. Fakat şanslı, çünkü tendona yakın bölgedeydi. Tendona gelse sıkıntı olabilirdi. Bence büyük bir sıkıntısı yok."

NDIDI'NİN FORMU SEVİNDİRDİ

Teknik direktör İtaliano, sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen Wilfried Ndidi'den de verim almaya başladı. Beşiktaş'ın ikinci kaptanı, Crystal Palace maçında savunmanın arkasına koşu yaparak klas bir vuruşla ağları havalandırmıştı. Başakşehir sınavında 5 kilit pas atan ve yüzde 88 (22/25) pas isabetiyle oynayan Nijeryalı yıldız, Sofascore verilerine göre karşılaşmayı 7.5 reytingle tamamladı.