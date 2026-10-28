Hem oh hem üçlü çektirdi

Beşiktaş bu sezon Trendyol Süper Lig'in en etkili forvet hattına sahip takımı oldu. Sezona tutuk başlayan ve ilk haftalarda beklentilerin altında kalan Hyeon-Gyu Oh, bir açıldı pir açıldı... Form grafiğini her maçta daha da yükselten Güney Koreli golcü, takımına önemli katkılar vermeye başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başladığı Hoffenheim deplasmanında 2 gol, 1 asistlik performansıyla 3 gole direkt etki eden 'Kore Boğası' Süper Lig'de de gol siftahını Başakşehir karşısında yaptı.

YÜZDE 90 PAS İSABETİ

Başakşehir maçında oyuna 65'inci dakikada girip şık bir gole imzasını koyan 25 yaşındaki golcü, kritik virajda 3 puanı getirdi ve takımının yeniden zirveye tutunmasını sağladı. Zorlu müsabakada kaleye 2 isabetli şut çeken, yüzde 90 pas isabetiyle oynayan ve girdiği ikili mücadelelerin hepsinden galip ayrılan Oh'un 7.7 reyting alması dikkat çekti. 4 gol, 3 asistlik performansıyla toplam 7 gole katkı yapan siyah-beyazlı forvet, 90 dakikanın ardından tribüne çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Güney Koreli golcü, Beşiktaşlı taraftarların oylarıyla maçın oyuncusu seçildi. Takım arkadaşları Junior Olaitan, Alexander Nübel ve Salih Özcan'la yarışan 25 yaşındaki forvet, oyların yüzde 57.4'ünü aldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Asil formamız için ter döken tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Maçın oyuncusu Hyeon- Gyu Oh seçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

GÜNEY KORE'DE GÜNDEM OLDU

Oh'un performansı, ülkesi Güney Kore'de de gündem oldu. SBS'nin haberinde; Oh'un, Vlahovic'in indirdiği topu kontrol ederek ve kaleciyi de geçerek golünü kaydettiği belirtildi. Star News ise golcü oyuncunun kısa sürede ortaya koyduğu verimliliği ön plana çıkardı. FotMob'dan 7.9 puan alan Oh'un iki şutunda da kaleyi bulması ve denediği iki driplingi başarıyla tamamlaması vurgulandı.

TRİBÜNE ÇIKTI

Başakşehir maçında 3 puanı getiren Oh, sevincini taraftarlarla paylaştı.