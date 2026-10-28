CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Hem oh hem üçlü çektirdi

Hem oh hem üçlü çektirdi

Hoffenheim karşısında duble yaparak Beşiktaş'a zaferi getiren Hyeon-Gyu Oh, Başakşehir maçında Süper Lig’deki ilk golünü kaydetti. Bu sezon 4 gol ve 3 asistle 7 gole katkı sunan ‘Kore Boğası’ maç sonrası tribüne çıkıp taraftarlara üçlü çektirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Hem oh hem üçlü çektirdi

Beşiktaş bu sezon Trendyol Süper Lig'in en etkili forvet hattına sahip takımı oldu. Sezona tutuk başlayan ve ilk haftalarda beklentilerin altında kalan Hyeon-Gyu Oh, bir açıldı pir açıldı... Form grafiğini her maçta daha da yükselten Güney Koreli golcü, takımına önemli katkılar vermeye başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başladığı Hoffenheim deplasmanında 2 gol, 1 asistlik performansıyla 3 gole direkt etki eden 'Kore Boğası' Süper Lig'de de gol siftahını Başakşehir karşısında yaptı.

YÜZDE 90 PAS İSABETİ

Başakşehir maçında oyuna 65'inci dakikada girip şık bir gole imzasını koyan 25 yaşındaki golcü, kritik virajda 3 puanı getirdi ve takımının yeniden zirveye tutunmasını sağladı. Zorlu müsabakada kaleye 2 isabetli şut çeken, yüzde 90 pas isabetiyle oynayan ve girdiği ikili mücadelelerin hepsinden galip ayrılan Oh'un 7.7 reyting alması dikkat çekti. 4 gol, 3 asistlik performansıyla toplam 7 gole katkı yapan siyah-beyazlı forvet, 90 dakikanın ardından tribüne çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Güney Koreli golcü, Beşiktaşlı taraftarların oylarıyla maçın oyuncusu seçildi. Takım arkadaşları Junior Olaitan, Alexander Nübel ve Salih Özcan'la yarışan 25 yaşındaki forvet, oyların yüzde 57.4'ünü aldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Asil formamız için ter döken tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Maçın oyuncusu Hyeon- Gyu Oh seçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

GÜNEY KORE'DE GÜNDEM OLDU

Oh'un performansı, ülkesi Güney Kore'de de gündem oldu. SBS'nin haberinde; Oh'un, Vlahovic'in indirdiği topu kontrol ederek ve kaleciyi de geçerek golünü kaydettiği belirtildi. Star News ise golcü oyuncunun kısa sürede ortaya koyduğu verimliliği ön plana çıkardı. FotMob'dan 7.9 puan alan Oh'un iki şutunda da kaleyi bulması ve denediği iki driplingi başarıyla tamamlaması vurgulandı.

TRİBÜNE ÇIKTI

Başakşehir maçında 3 puanı getiren Oh, sevincini taraftarlarla paylaştı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Marco Asensio'ya 4 talip birden!
İsmail Kartal bu sözlerle görevinden ayrıldı!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
İsrail'de oy sayımı sürüyor: Katil Netanyahu öne geçti İşte ilk sonuçlar...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brown ve Abdülkerim için sıkıntı büyük!
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal bu sözlerle görevinden ayrıldı! İsmail Kartal bu sözlerle görevinden ayrıldı! 01:51
İsmail Kartal trafik kazası geçirdi! İsmail Kartal trafik kazası geçirdi! 01:51
Marco Asensio'ya 4 talip birden! Marco Asensio'ya 4 talip birden! 01:51
F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti! F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti! 01:51
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? 01:51
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! 01:51
Daha Eski
F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama! F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama! 01:51
Alanyaspor evinde tur biletini kaptı! Alanyaspor evinde tur biletini kaptı! 01:51
F.Bahçe Tarfin deplasmanda mağlup! F.Bahçe Tarfin deplasmanda mağlup! 01:51
Kocaelispor sahasında turladı! Kocaelispor sahasında turladı! 01:51
Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı... Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı... 01:51
Karşıyaka tur biletini kaptı! Karşıyaka tur biletini kaptı! 01:51