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Anasayfa Beşiktaş Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Geçmiş transfer dönemlerinde ismi özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Matvey Kislyak hakkında flaş bir açıklama gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 12:07
Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Ara transfer dönemi başlamadan önce Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için dikkat çeken iddialar gündeme geliyor.

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Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Geçmişteki transfer dönemlerinde ismi özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ın geleceği hakkında son olarak menajeri açıklamalarda bulundu.

Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Bir YouTube kanalına konuşan Kislyak'ın menajeri, genç yıldızın transferi için Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Rus basınına konuşan Kislyak'ın menajerinin ifadeleri şu şekilde:

Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

"Matvey'in CSKA ile daha iki buçuk yıllık sözleşmesi var ve sözleşmesinde fesih bedeli (buyout) maddesi bulunmuyor. Gelen tüm teklifleri CSKA yönetimiyle birlikte değerlendiriyoruz.

Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Sürekli iletişim halinde olmamız ve yöneticilerin Matvey'in Avrupa liginde kendini deneme isteğine büyük bir saygı duyması çok önemli.

Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Onlar bizi dinliyor, biz de CSKA yönetimini dinliyoruz. Bana, Matvey'e ve CSKA yöneticilerine çok fazla telefon ve kısa mesaj geliyor.

Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Yalnızca resmi taleplere tepki veriyoruz. Bu talepler var ve çalışmalar yürütülüyor.

Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Bu kış transfer döneminde Matvey Kislyak'ın kariyerine devam etmesi için birkaç ilginç alternatif olacağını düşünüyorum.

Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Türkiye'nin büyük dörtlüsünün tamamıyla temas halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her bir takımın transfer önceliklerini ve mali imkanlarını çok iyi biliyoruz.

Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

CSKA'nın Matvey'i başka bir takıma hangi bonservis bedeliyle bırakmaya hazır olduğundan bahsetmek muhtemelen henüz erken, çünkü her şey Matvey'i kadrosuna katmak isteyen kulübe bağlı.

Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz

Durum; anlaşmanın yapısına, öncelikli olarak ödeme koşullarına, sonraki satıştan alınacak pay yüzdesine ve transfer sözleşmesine eklenebilecek diğer bazı bonuslara bağlı olarak değişiklik gösterecektir."

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