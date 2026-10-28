Genç yıldızla ilgili flaş açıklama: Dört büyüklerin tamamıyla iletişim halindeyiz
Geçmiş transfer dönemlerinde ismi özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Matvey Kislyak hakkında flaş bir açıklama gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haberleri
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 12:07
Rus basınına konuşan Kislyak'ın menajerinin ifadeleri şu şekilde:
"Matvey'in CSKA ile daha iki buçuk yıllık sözleşmesi var ve sözleşmesinde fesih bedeli (buyout) maddesi bulunmuyor. Gelen tüm teklifleri CSKA yönetimiyle birlikte değerlendiriyoruz.
Sürekli iletişim halinde olmamız ve yöneticilerin Matvey'in Avrupa liginde kendini deneme isteğine büyük bir saygı duyması çok önemli.
Onlar bizi dinliyor, biz de CSKA yönetimini dinliyoruz. Bana, Matvey'e ve CSKA yöneticilerine çok fazla telefon ve kısa mesaj geliyor.
Yalnızca resmi taleplere tepki veriyoruz. Bu talepler var ve çalışmalar yürütülüyor.
Bu kış transfer döneminde Matvey Kislyak'ın kariyerine devam etmesi için birkaç ilginç alternatif olacağını düşünüyorum.
Türkiye'nin büyük dörtlüsünün tamamıyla temas halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her bir takımın transfer önceliklerini ve mali imkanlarını çok iyi biliyoruz.
CSKA'nın Matvey'i başka bir takıma hangi bonservis bedeliyle bırakmaya hazır olduğundan bahsetmek muhtemelen henüz erken, çünkü her şey Matvey'i kadrosuna katmak isteyen kulübe bağlı.
Durum; anlaşmanın yapısına, öncelikli olarak ödeme koşullarına, sonraki satıştan alınacak pay yüzdesine ve transfer sözleşmesine eklenebilecek diğer bazı bonuslara bağlı olarak değişiklik gösterecektir."
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