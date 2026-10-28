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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş - Olympiakos maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Olympiakos maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’in 8. haftasında Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u ağırlayacak. 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak mücadele canlı yayınlanacak. İşte Beşiktaş - Olympiakos maçının yayın bilgileri ve canlı takip detayları…

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 13:47
Beşiktaş - Olympiakos maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Olympiakos maçını takip etmek için tıklayınız...

EuroLeague'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Basketbolseverler, kritik mücadele öncesinde "Beşiktaş - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve canlı takip bilgileri haberimizde...

BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS MAÇINI CANLI TAKİP ET

Beşiktaş - Olympiakos EuroLeague maçında yaşanan gelişmeleri, maç skorunu ve karşılaşmanın önemli anlarını canlı takip edebilirsiniz. Mücadele başladığında maçın gidişatı, periyot skorları ve öne çıkan gelişmeler için haberimizi takipte kalın.

BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Olympiakos basketbol maçı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. EuroLeague'in 8. hafta mücadelesi İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'de oynanacak Beşiktaş - Olympiakos maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS MAÇINI CANLI TAKİP ET!

BEŞİKTAŞ VE OLYMPIAKOS'UN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Beşiktaş, EuroLeague'de oynadığı ilk 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, Olympiakos karşısında sahasında kazanarak galibiyet sayısını artırmak istiyor.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos ise ilk 7 maçında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Deplasmanda mücadele edecek konuk ekip, İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

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