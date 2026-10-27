Nübel, bu şutu harika çıkardı. Beşiktaş, 65. dakika itibarıyla çift forvete dondu ve bunun karşılığını da aldı. Oh, baskı sonucunda topu kazandı, kaleciyi de geçti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Beşiktaş, oyunun hakimiyetini tamamen ele aldı. Bu sezon Beşiktaş'ın en formda oyuncularından biri olan Olaitan, harika bir golle takımını 2-0 öne geçirdi. Harikulade bir son vuruştu. Beşiktaş, çok kritik bir galibiyete imza attı.

Cerny biraz olsun eski günlerini hatırlayıp sağ kanatta etkili olabilse maç çok daha rahat kopardı. Ancak Çek oyuncu garip bir durgunluk yaşıyor… O bölgede bir şey var galiba! Poku ya da bir başkası da çok fark etmiyor, kim oynasa garip bir şekilde tutuluyor…. Sol taraftan bindirdikçe bindiren, Trossard'la fırtına gibi esen Kartal, sağ kanadını bir türlü tam kapasiteyle kullanamıyor. Haliyle tek kanatla da uçması zor oluyor Kartal'ın…