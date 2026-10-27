Oh be dünya varmış!

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş zorlandığı maçta Başakşehir'i 2-0 yendi. Kara Kartal, Tüpraş Stadı'nda taraftarının itici gücüyle maça atak ve baskılı başladı. 17'de Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ndidi ortaladı, Vlahovic kafayı vurdu, top direkten döndü. 26'da Emirhan sağ çaprazdan ortaladı, arka direkte Ndidi kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Siyah-beyazlı takım çok üstün oynadığı ilk yarıda arzuladığı golü bulamayınca bu devre golsüz eşitlikle sona erdi.

OH'UN GOLÜ NEFES ALDIRDI

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bolumunde konuk takım etkili oldu. 48'de Kemen ve 63'te Shomurodov'un sert şutlarında kaleci Nubel gole izin vermedi. 76'da Beşiktaş aradığı golu buldu. Vlahovic'in pasında rakip kaleye hızla yonelen Oh, kaleci Muhammed'den sıyrıldıktan sonra sol caprazdan topu ağlara gonderdi: 1-0. 89'da Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza yayının sağında onune alan Olaitan klas bir vuruşla skoru ilan etti: 2-0. Beşiktaş puanını 18'e yukseltirken, Başakşehir 11 puanda kaldı.

ÇİFT SANTRFOR OYNAYABİLİRİZ

Maçın kahramanlarından Hyeon-Gyu Oh, galibiyet sonrası şoyle konuştu: "Sergilediğim performanstan dolayı mutluyum. İki santrfor da oynayabiliriz. Dusan Vlahovic ile birlikte oynamak da iyi hissettiriyor."

TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş Teknik Direktoru Vincenzo İtaliano tarihe gecti. Siyah-beyazlı takımın başında ic sahadaki muthiş performansını surduren İtalyan hoca, Super Lig'de gorev yaptığı ilk 5 ic saha karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı. 48 yaşındaki calıştırıcı, 1973- 1974 sezonunda teknik direktor Metin Turel'in yakaladığı seriyi tekrarlayıp bir ilki gercekleştirdi.

KAZANMA İSTEĞİMİZ GÜZEL

Teknik direktor İtaliano, galibiyetin cok onemli olduğunu soyledi. Deneyimli teknik adam şoyle konuştu: "İlk yarıya iyi başladık, kazanma isteğimiz guzeldi. Son 20 metrede eksiklik vardı, daha iyi işler cıkarabilirdik. Mac oncesi ikinci yarı değişikliklerle daha da guclenebileceğimizi soylemiştim. Oh harika performans gosterdi. Bu ligde kolay mac yok. Bizim icin onemli bir galibiyet. İkinci yarı macı almayı başardık. Olaitan ile hep konuşuyoruz, asistler yaptı. Gol de atması lazımdı. Cok guzel iki gol attı. Uzaktan guzel şutlar cekebiliyor, bunu daha fazla yapması lazım."

KOMPLE DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, İstanbul Başakşehir FK karşılaşmasında defans hattında komple değişikliğe gitti. Crystal Palace maçında savunma dörtlüsünde Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ ve Kassoum Ouattara'yı oynatan İtalyan teknik adam, dün akşam ise bu bölgede Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'a görev verdi.

VAZGEÇİLMEZ ÜÇLÜ

48 yaşındaki İtalyan teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin ucuncu haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuclanan Crystal Palace sınavına gore ilk 11'de tam 8 değişiklik birden yaptı. Deneyimli teknik adam ilk 11'de 3 isme yine gorev verdi. Kalede Alexander Nubel, orta sahada Wilfried Ndidi ve sol kanatta da Leandro Trossard forma şansı buldu.

POKU ETKİLİYDİ

Italiano sezonun flaş ismi İlhan Fakılı'yı yedek kulübesine çekerken, sağ kanatta Vaclav Cerny'ye şans tanıdı. İtalyan hoca çok top kaybı yapan ve beklentilerin altında kalan Çekyalı futbolcunun yerine 56'da Poku'yu oyuna aldı. Sağ kanada hareketlilik getiren Hollandalı yıldızın sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammed topu ayağıyla çıkardı.