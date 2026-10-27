Füzeci Olaitan

Beşiktaş'ta Junior Olaitan kasırgası dinmiyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dolmabahçe'de oynanan Crystal Palace karşılaşmasında Beşiktaş'a 2-2'lik beraberliği getiren golü atan Junior Olaitan tekniğini konuşturup, İngilizleri tek tek çalımladıktan sonra ceza sahası dışından müthiş bir şutla ağları sarsmıştı. 24 yaşındaki Beninli maestro, Başakşehir karşısında da füzelerine devam etti. İkinci yarıda Oh, Başakşehir kilidini açtıktan sonra sahneye yine Olaitan çıktı. 89. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza yayının sağında önüne alan Olaitan, uzak köşeye gönderdiği güdümlü füzeyle sonucu ilan etti: 2-0. Sakatlığı nedeniyle Orkun Kökçü ve Miretti'nin yokluğunda 90 dakika boyunca iyi bir futbol ortaya koyan başarılı orta saha, bu sezon Süper Lig'de ilk gol sevincini de yaşadı. Bu sezon 17 maçta forma giyen Olaitan, 2 gol, 7 asist katkısı sağladı.

OLAITAN: ÇOK ÇALIŞTIM

C. Palace ve Başakşehir maçlarında attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Olaitan, kendisine yönelik eleştirilerden sonra çok çalıştığını vurguladı. Beninli maestro, "Palace ve Başakşehir'e goller attım. Hedeflerimiz var ve inşallah bu hedeflere ulaşacağız" dedi.

GOL ATEŞİNİ TARAFTAR YAKTI!

Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir maçında her zamanki gibi takımının 12. Adamı oldu. Maçın hafta içi olması ve iş çıkış saatine denk gelmesi sebebiyle tribünlerin tamamı dolmazken, 0-0 devam maçta 'Kartal gol gol gol' tezahüratıyla futbolcuları coşturan siyah-beyazlı tribünler, Oh'un attığı gol sonrasında büyük bir coşku yaşadı.

NÜBEL DUVAR OLDU

Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyetinde Alman kalecisi Alexander Nübel de büyük bir pay sahibi oldu. 30 yaşındaki yıldız eldiven, maçta yaptığı 4 önemli kuratırşla takımını maçta tuttu. Nübel; 48. dakikada Kemen'in şutunu, 63. Dakikada da turuncu-lacivertlilerin gol makinesi Shomurodov'un füzesini kurtarmayı başardı. Özellikle Shomurodov'un sert şutunda uçarak yaptığı kurtarışla topu sağ üst köşeden kornere çelmesi, siyahbeyazlı tribünlerden de büyük bir alkış aldı. Alman Panzeri, aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Süper Lig'de de 4 maç olmak üzere toplam 7 maç sonra kalesini gole kapattı. En son 11 Eylül'de Dolmabahçe'de 3-0 kazandıkları Erzurumspor maçında gol yememişti.

KAYIPSIZ GEÇMELİYDİK

Nübel, Başakşehir maçının önemine vurgu yaptı. Nübel, "Gol yemeden maçı bitirdiğimiz için mutluyum. Bu maçı kaybedemezdik. Sonuçta takım oyunu oynuyoruz. Herkes işini iyi şekilde yaptı. Özellikle ligde bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

ÇOK İYİ OYNADIK

Başakşehir'e gol izni vermeyen Nübel, iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Nübel, "İlk 40 dakikada çok pozisyona girdik. İkinci yarıda hücuma yönelik oynadık ve savunmacılarımız da sağlam durdu. Arkadaşlarımın performansından ve galibiyetten mutluyum" diye konuştu.

SALİH ÇOK MUTLU

Nuri Şahin, B.Dortmund'da beraber çalıştığı ve şu an Beşiktaş'ta oynayan Salih Özcan ile ilgili gelen bir soruyu da yanıtladı. Şahin, "Salih ile hem beraber çalıştık hem de yıllardır tanıdığım bir kişi. İyi bir sezon geçiriyor. Hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta mutlu olduğunu görüyorum. Sahada çok mutlu gözüküyor. Kendi oyununu oynayabiliyor" dedi.

BEŞİKTAŞ HAK ETTİ

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş karşısında bireysel hatalardan goller yediklerini ve siyah-beyazlıların hak ettiği bir galibiyet elde ettiğini söyledi. Şahin, "Beşiktaş hak ettiği galibiyeti aldığını düşünüyorum. Bizim adımıza pozitif olan şeyler de vardı ama ne yazık ki iki tane bireysel hatadan gol yedik. O beni biraz üzdü" diye konuştu.

10 MAÇTIR NAMAĞLUP

Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi ve ligde evinde oynadığı 10 maçta da mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı. Avrupa'da Midtjylland, H.Kralove, K.Zalgiris, Marsilya, ligde ise Eyüp, Çorum, Erzurumspor, Kocaelispor ile Başakşehir'i yenerken, sadece Avrupa'da C.Palace'la berabere kaldı.

VLAHOVIC DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic, dün şanssız maçlarından birini yaşadı. 26 yaşındaki golcü, 17'de Ndidi'nin ortasında direğe takıldı. 76'da ise siyah-beyazlıların Oh'la Başakşehir kilidini açtığı golde pası veren isim oldu. Tecrübeli santrfor, 4 maçtır ise gol atamıyor. En son 11 Ekim'de Dolmabahçe'de 2-1 kazanılan Kocaeli maçında ağları sarsmıştı.