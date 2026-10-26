Vlahovic hazır kıta

Crystal Palace maçına yedek kulübesinde başlayan Dusan Vlahovic, Başakşehir sınavında ilk 11’de görev yapacak. İtaliano ligde 6 kez ağları havalandıran 26 yaşındaki Sırp golcüye çok güveniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Trabzonspor derbisini boş geçen ve ligdeki rekor gol serisi sona eren Dusan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Crystal Palace maçında yedek kulübesinde oturmuştu. Hyeon-Gyu Oh'un yerine 75'inci dakikada oyuna dahil olan Sırp forvet, ofans hattına hareketlilik getirmişti. 26 yaşındaki golcü bu akşam Başakşehir maçında ilk 11'de görev yapacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Süper Lig'de forma şansı bulduğu 6 maçta 6 kez ağları sallayan Vlahovic'e çok güveniyor.