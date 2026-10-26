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Anasayfa Beşiktaş Vincenzo Italiano'dan rotasyon sözleri!

Vincenzo Italiano'dan rotasyon sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Başakşehir'i ağırlayacakları karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 18:25 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 18:35
Vincenzo Italiano'dan rotasyon sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maçın öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Perşembe pazartesi maçlarındayız yine. Crystal Palace'a göre biz bir gün daha fazla dinlendik. Rotasyonla çıkmıştık maça. Bu takımın her kulvarda ne kadar mücadeleci olduğunu herkese gösterdik. Tırnak içinde, bazı oyuncular dinlendi. Oynayan oyuncuların da fizik kalitesi, hızları çok iyiydi. Her şeyden çok memnundum. Umarım aynı şekilde performans göstereceğiz. Başakşehir zor bir takım, Nuri Şahin iyi bir teknik adam. Onla karşılıklı oynamıştık. Onu seviyorum, buradan selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇİFT FORVETE DÖNEBİLİRİZ"

"Wilfried Ndidi, Orkun ve Miretti'ye göre değişik bir oyuncu. Salih ve Olaitan'a göre daha az süre aldı ama iyi işler çıkardı, pas kalitesi yüksek. Fizikli bir oyuncu. Perşembe günü iyi bir maç çıkardı. Golden dolayı özgüvenli. Miretti ve Orkun'un yerinde iyi iş çıkaracaktır. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Maç içinde bazı değişiklikler de yapabiliriz, çift forvete dönebiliriz, başka oyuncuları işin içine katabiliriz. Hep birlikte göreceğiz neler olacağını."

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