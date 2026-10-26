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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny hakkında açıklama!

Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny hakkında açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny'nin son durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 23:53
Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny hakkında açıklama!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Italiano, aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün sorduğu "Orkun Kökçü gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev alacak mı? Vaclav Cerny'nin herhangi bir sakatlığı var mı yoksa değişikliğinizin sebebi taktiksel miydi ?" sorularını yanıtladı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Orkun şu anda daha iyi ama size kesin bir tarih veremem. Takımla ne zaman beraber çalışacak bunun tarihini veremem ama her geçen gün daha iyi oluyor. Umarım en kısa sürede erkenden döner. Çünkü Orkun, biliyorsunuz ki kendisi Orkun. Ona çok ihtiyacımız var. Ona sahip olamamak gerçekten hiç de güzel bir his değil. Cerny bir darbe aldı ancak şanslıydı çünkü tendona yakın bir bölgeydi. Tendona gelse sıkıntı olabilirdi ama öyle bir şey olmadı. Bence büyük bir sıkıntısı yok." ifadelerini kullandı.
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