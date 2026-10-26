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Anasayfa Beşiktaş Vincenzo Italiano: Ligde kolay maç yok!

Vincenzo Italiano: Ligde kolay maç yok!

Başakşehir'i sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 21:29 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 21:35
Vincenzo Italiano: Ligde kolay maç yok!

Başakşehir'i sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "İlk yarıya iyi başladık, kazanma isteğimiz güzeldi. Son 20 metrede eksiklik vardı, daha iyi işler çıkarabilirdik. Maç öncesi ikinci yarı değişikliklerle daha güçlenebileceğimizi söylemiştim. Oh harika performans gösterdi, tebrik ediyorum. Bu ligde kolay maç yok, kesinlikle önemli galibiyet oldu. İkinci yarı maçı almayı başardık." ifadelerini kullandı.

"GOL YEMEDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"

"Junior Olaitan ile hep konuşuyoruz, asistler yaptı... Gol de atması lazımdı. Çok güzel iki gol attı. Uzaktan güzel şutlar çekebiliyor, bunu daha fazla yapması lazım. Böylece maçı aldık. Oh da çok profesyonel bir oyuncu. Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy ile birlikte bütün sezon bize yardım edecekler. Oh'tan çok memnunum. Olaitan ve Ndidi'den de çok memnunum. Uzun zamandır gol yiyorduk, bu maçı gol yemeden bitirdiğimiz için ekstra mutluyum."

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