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Anasayfa Beşiktaş Orkun’a vize yok

Orkun’a vize yok

İtaliano, Başakşehir maçının son bölümünde de olsa süre almak isteyen milli yıldızın bu talebini veto etti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, kaptan Orkun’u tam hazır olmadan oynatmayı düşünmüyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Orkun’a vize yok

Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun Başakşehir FK karşısında son bölümde de olsa süre almak istediği belirtildi. Ancak teknik direktör Vincenzo İtaliano ve sağlık ekibi, Orkun'un dönüşünde aceleci davranmak istemiyor. Öğrencisinin yeniden sakatlık yaşama riskini göz önünde bulunduran 48 yaşındaki çalıştırıcının Orkun'u tam anlamıyla hazır olmadan sahaya sürmeyi düşünmediği ifade edildi.

9 GOLLÜK KATKI

Kartal, kaptan Orkun'u mumla aradı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 karşılaşmada forma şansı bulurken, 5 gol ve 4 asistlik performansıyla tam 9 gole doğrudan etki etmeyi başardı. Orkun, takım arkadaşlarını motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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