Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan millî futbolcu, Süper Lig'de Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarının ardından İstanbul Başakşehir mücadelesini de kaçıracak. Sağ ayak tabanındaki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün sahalara ne zaman döneceği ise merak konusu oldu. Peki, Orkun Kökçü neden oynamıyor, kaç hafta yok ve hangi maçta forma giyecek?

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI NE?

Beşiktaş, 16 Ekim'de yaptığı resmî açıklamada Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Hoffenheim karşılaşmasının ilk yarısında ayak tabanından sakatlanan ve oyuna devam edemeyen millî futbolcunun, İstanbul'a dönüşünün ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapıldı.

İncelemeler sonucunda Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi. Kulüp, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.

ORKUN KÖKÇÜ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK?

Beşiktaş'ın kaptanı, sakatlığının devam etmesi nedeniyle 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak İstanbul Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Orkun, bu sakatlık sebebiyle daha önce Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında da görev alamadı. Böylece millî futbolcunun kaçırması beklenen karşılaşmalara Başakşehir mücadelesi de eklendi.

Orkun'un yokluğu, Beşiktaş'ın orta sahadaki oyun kurulumunu ve hücum organizasyonlarını etkileyebilir. Siyah-beyazlı teknik heyetin, kaptanın eksikliğini diğer oyuncularla gidermesi ve takımın oyun dengesini koruması gerekecek.

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK?

Orkun Kökçü'nün sakatlığının ardından basına yansıyan ilk değerlendirmelerde millî futbolcunun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı. Ancak Beşiktaş'ın resmî sağlık açıklamasında kesin bir iyileşme süresi veya sahalara dönüş tarihi paylaşılmadı.

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ MAÇLARI KAÇIRDI?

Millî futbolcu, Hoffenheim maçında yaşadığı sakatlığın ardından Beşiktaş'ın Trabzonspor ve Crystal Palace karşılaşmalarında forma giyemedi. 26 Ekim'deki Başakşehir maçında da kadroda yer alması beklenmiyor.

Orkun Kökçü'nün sonraki karşılaşmalarda oynayıp oynayamayacağı konusunda ise kesinleşmiş bir dönüş tarihi bulunmuyor. Beşiktaş'tan yeni bir sağlık açıklaması gelmesi halinde oyuncunun durumu netlik kazanacak.

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Beşiktaş taraftarlarının merak ettiği konuların başında Orkun Kökçü'nün takıma ne zaman katılacağı geliyor. İlk tahminlerde 2-3 haftalık bir iyileşme süresinden söz edilse de bu süre kesin dönüş tarihi olarak değerlendirilmemeli.

Sağ ayak tabanındaki kısmi yırtık ve topuk bölgesindeki yaralanma nedeniyle tedavisi devam eden Orkun'un sahalara dönüşü, sağlık ekibinin kontrolünden sonra belli olacak. Kulübün resmî açıklaması yapılmadan oyuncunun bir sonraki maçta oynayacağına ilişkin kesin bir ifade kullanılamaz.

ORKUN KÖKÇÜ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sakatlığı nedeniyle 26 Ekim'deki Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.