Cerny ilk 11’e dönüyor

Sakatlığını atlattıktan sonra Trabzonspor derbisinde ilk 11'de forma giyen Vaclav Cerny, Crystal Palace maçında yedek kulübesinde oturmuştu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Sakatlığını atlattıktan sonra Trabzonspor derbisinde ilk 11'de forma giyen Vaclav Cerny, Crystal Palace maçında yedek kulübesinde oturmuştu. Çekyalı futbolcu bu akşam yeniden formasına kavuşacak. Teknik direktör İtaliano, İlhan Fakılı'nın yerine 29 yaşındaki sağ kanadı ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Cerny bu sezon süre aldığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.