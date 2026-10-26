Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde Başakşehir'i konuk etti. 26 Ekim Pazartesi akşamı şampiyonluk yarışındaki devlerin hepsinin sahne aldığı ve zirvedeki tablonun anbean değişebileceği bu kritik haftada Kara Kartal, Hyeon-gyu Oh ve Olaitan'ın kaydettiği gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kendi sahasında hata yapmayan siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 18'e çıkardı.

Önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olurken, Başakşehir ise sahasında Samsunspor ile mücadele edecek.