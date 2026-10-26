Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. 26 Ekim Pazartesi akşamı dört büyüklerin tamamının sahaya çıkacağı ve zirve yarışındaki dengelerin saatler içinde değişebileceği bu kritik haftada, siyah-beyazlıların tek hedefi Tüpraş Stadyumu'ndan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek. Bu nefes kesen mücadeleyi haberimiz üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Başakşehir: Muhammed, Karabownik, Emin, Ba, Saba, Umut Güneş, Kemen, Yusuf, Olsen, Shomurodov, Umut Bozok

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace karşılaşmasında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ, mücadelede forma giymiyor.

Başakşehir'de ise tedavileri süren Jerome Opoku ile Christopher Operi'nin karşılaşmada görev alamaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ LİGDE 15 PUANDA

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 15 puan topladı. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.

İstanbul Başakşehir ise 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puana ulaştı. Nuri Şahin'in öğrencileri, son 3 lig maçında topladığı 7 puanın ardından Beşiktaş deplasmanında da başarılı sonuç almayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR REKABETİNDE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, bugüne kadar oynadıkları karşılaşmalarda birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele etti. İki takım arasında oynanan 39 maçta Beşiktaş 12 galibiyet elde ederken Başakşehir 11 kez sahadan galip ayrıldı. Tarafların 16 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Beşiktaş 50 gol atarken İstanbul Başakşehir 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan lig maçlarını ise Beşiktaş 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazandı.

Lig karşılaşmaları özelinde oynanan 36 maçta Beşiktaş'ın 11, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunuyor. 15 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Lig maçlarında siyah-beyazlılar 45, turuncu-lacivertliler 44 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ AVRUPA DÖNÜŞÜ KAZANMAK İSTİYOR

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçların ardından Süper Lig'de puan kayıpları yaşadı. Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor karşılaşmalarında istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, hafta içinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Başakşehir karşısında sahaya çıkan Beşiktaş, Avrupa maçının ardından ligde yaşadığı puan kaybı serisini sonlandırmayı hedefliyor.