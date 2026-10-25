Ümit Akdağ soku

Beşiktaş'ta Fabio Miretti'nin ardından bir sakatlık şoku daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 23 yaşındaki savunmacının yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TEKNİK HEYET MORAL VERDİ

Crystal Palace maçında ilk kez ilk 11'de forma giyme şansını yakalayan Ümit Akdağ, Larsen'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Ancak genç stoperin oyunda kaldığı sürede yaptığı başarılı işler, gelecek adına umut verdi. 97 kez ile maçın en çok topla buluşan ismi olan Ümit, yüzde 93 pas isabetiyle (74/80) oynadı ve 13 kez topu üçüncü bölgeye aktardı. 23 yaşındaki oyuncu savunmada 11 tehlike engelledi. Teknik heyet genç oyuncuya moral ve destek verdi.