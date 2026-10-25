Rotasyon ustası

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun rotasyon tercihi, gündemdeki yerini koruyor. İtalyan çalıştırıcının UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace sınavında Trabzonspor derbisinin ilk 11'ine göre 8 değişiklik yapması, spor kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle savunma hattının tamamen değişmesi ve orta sahada altyapıdan yetişen Kartal Kayra Yılmaz'ın görev yapması, 48 yaşındaki çalıştırıcının kadro tercihleri üzerinden eleştirilmesine neden oldu.

RİSK ALDI, BAŞARILI OLDU

Tecrübeli teknik adam, yoğun maç takviminde tüm oyunculardan faydalanmayı hedefliyor. Genç isimlerin yanı sıra rotasyonda geri planda kalan futbolcuları ilk 11'de değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, kadro derinliğini kullanma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Beşiktaş'ın geniş rotasyona ve 10 kişi kalmasına rağmen Premier Lig'in güçlü ekibi karşısında sahadan puanla ayrılmasının ardından yönetim ve taraftarlar Vincenzo İtaliano'ya tam destek verdi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun rotasyon nedeniyle eleştirilmesinden son derece rahatsız. Siyah-beyazlı futbolseverler, İtalyan çalıştırıcının bireysel olarak oyuncuların performansını maksimum düzeye çıkardığı ve elindeki kadroyu en iyi biçimde kullandığı görüşünde.

3 MAÇTA 18 DEĞİŞİKLİK

İtalyan teknik adam, milli ara sonrası yapılan 3 resmi karşılaşmada ilk 11'de toplam 18 kez oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Kocaelispor sınavında Amedspor maçına göre 4 değişiklik, Hoffenheim maçında Kocaelispor karşılaşmasına göre 6 değişiklik ve son olarak Crystal Palace müsabakasında Trabzonspor derbisine göre 8 değişiklik yaptı.

198 FARKLI İLK 11!

Vincenzo İtaliano, geniş kadrodaki tüm oyuncularının hazır olmasını isteyen ve rotasyon alışkanlığı olan bir teknik direktör. İtalyan çalıştırıcı, Bologna'nın başında çıktığı 107 müsabakanın tamamında farklı ilk 11'ler tercih etti. Fiorentina kariyeri de eklendiğinde İtalya Serie A'da 200 resmi maçın 198'inde sahaya farklı kadro sürdü.