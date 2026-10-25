CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Rotasyon ustası

Rotasyon ustası

İtalyan hocanın Crystal Palace maçında Trabzonspor derbisinin ilk 11’ine göre 8 değişiklik yapması, bazı otoritelerin eleştirilerine hedef oldu. Oyuncu grubuna güvenen ve kadro derinliğini kullanma konusundaki ısrarını sürdüren İtaliano’nun takımının sahadan puanla ayrılması alkış topladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Rotasyon ustası

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun rotasyon tercihi, gündemdeki yerini koruyor. İtalyan çalıştırıcının UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace sınavında Trabzonspor derbisinin ilk 11'ine göre 8 değişiklik yapması, spor kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle savunma hattının tamamen değişmesi ve orta sahada altyapıdan yetişen Kartal Kayra Yılmaz'ın görev yapması, 48 yaşındaki çalıştırıcının kadro tercihleri üzerinden eleştirilmesine neden oldu.

RİSK ALDI, BAŞARILI OLDU

Tecrübeli teknik adam, yoğun maç takviminde tüm oyunculardan faydalanmayı hedefliyor. Genç isimlerin yanı sıra rotasyonda geri planda kalan futbolcuları ilk 11'de değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, kadro derinliğini kullanma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Beşiktaş'ın geniş rotasyona ve 10 kişi kalmasına rağmen Premier Lig'in güçlü ekibi karşısında sahadan puanla ayrılmasının ardından yönetim ve taraftarlar Vincenzo İtaliano'ya tam destek verdi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun rotasyon nedeniyle eleştirilmesinden son derece rahatsız. Siyah-beyazlı futbolseverler, İtalyan çalıştırıcının bireysel olarak oyuncuların performansını maksimum düzeye çıkardığı ve elindeki kadroyu en iyi biçimde kullandığı görüşünde.

3 MAÇTA 18 DEĞİŞİKLİK

İtalyan teknik adam, milli ara sonrası yapılan 3 resmi karşılaşmada ilk 11'de toplam 18 kez oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Kocaelispor sınavında Amedspor maçına göre 4 değişiklik, Hoffenheim maçında Kocaelispor karşılaşmasına göre 6 değişiklik ve son olarak Crystal Palace müsabakasında Trabzonspor derbisine göre 8 değişiklik yaptı.

198 FARKLI İLK 11!

Vincenzo İtaliano, geniş kadrodaki tüm oyuncularının hazır olmasını isteyen ve rotasyon alışkanlığı olan bir teknik direktör. İtalyan çalıştırıcı, Bologna'nın başında çıktığı 107 müsabakanın tamamında farklı ilk 11'ler tercih etti. Fiorentina kariyeri de eklendiğinde İtalya Serie A'da 200 resmi maçın 198'inde sahaya farklı kadro sürdü.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması!
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı! Kaos komşu ülkelere sıçradı: Gözaltılar var
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!
F.Bahçe'den yeni sözleşme hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı 01:02
Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" 00:46
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! 00:41
Londra derbisinde kazanan Tottenham! Londra derbisinde kazanan Tottenham! 22:01
Napoli ve Roma puanları paylaştı! Napoli ve Roma puanları paylaştı! 21:49
Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! 21:32
Daha Eski
Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! 21:09
G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü 21:05
Samsun'da kazanan Amed SK! Samsun'da kazanan Amed SK! 20:55
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! 20:18
Arsenal evinde kazandı! Arsenal evinde kazandı! 19:55
Bulut'tan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı Bulut'tan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı 19:48