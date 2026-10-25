İngilliz basını, düelloya sahne olan Beşiktaş-Crystal Palace maçı sonrası teknik direktör Pierre Sage'ye yüklendi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
İngilliz basını, düelloya sahne olan Beşiktaş-Crystal Palace maçı sonrası teknik direktör Pierre Sage'ye yüklendi. The Telegraph, "Beşiktaş karşısında Palace'ın gücü tükendi. Sage'ye nefes alma şansı yok" başlığını attı. Gazete, İstanbul'da alınan beraberliğin Fransız teknik adam üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. The Guardian, Palace'ın 10 kişi kalan Beşiktaş'ı mağlup edemediğini yazdı. Sky Sports da "Palace İstanbul'da beraberlikle yetinmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.