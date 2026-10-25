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Anasayfa Beşiktaş Maça gelirken kitabını da getir

Maça gelirken kitabını da getir

Liderliğini Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı'nın yaptığı 'İyiliğe Kanat Aç' Topluluğu, anlamlı bir bağış kampanyasına imza atıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Maça gelirken kitabını da getir
Liderliğini Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı'nın yaptığı 'İyiliğe Kanat Aç' Topluluğu, anlamlı bir bağış kampanyasına imza atıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda yarın oynanacak Başakşehir maçına gelecek taraftarlardan yanlarında kitap ve kırtasiye malzemeleri getirmeleri istendi. Kitap ve kırtasiye malzemeleri stat girişindeki turnikelerde görevliler tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
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