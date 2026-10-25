İzin sona erdi mesai başladı

Kartal, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Kartal, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla taktik çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.