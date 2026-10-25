Beşiktaş'ta orta saha krizi! Teknik heyet kara kara düşünüyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sıkışık ve zorlu fikstüre giren Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkmaya başladı. Ayak parmağındaki problem nedeniyle Trabzonspor deplasmanı ve Crystal Palace maçında takımdaki yerini alamayan Orkun Kökçü'nün ardından Fabio Miretti'nin sağ omzundan sakatlanması moralleri bozdu. Orkun'un alternatifi olan İtalyan futbolcunun 1.5 ay forma giyemeyecek olması, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun orta sahada seçeneklerini azalttı

6 NUMARADA 3 OYUNCU

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Tüpraş Stadı'nda yarın oynanacak Başakşehir müsabakası öncesi İtalyan teknik adamın elinde merkez orta saha için sağlıklı durumda bulunan 4 futbolcu kaldı. Bu futbolcular ise Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz ve Junior Olaitan oldu. Ndidi, Salih ve Kartal Kayra'nın orijinal bölgesi '6 numara' (ön libero) olduğu için mevcut durumda Orkun Kökçü ve Fabio Miretti gibi oyunun iki yönünü oynayabilen tek futbolcu Junior Olaitan...

YÜK OLAITAN'IN OMUZLARINDA

Başakşehir maçında Junior Olaitan'a büyük iş düşüyor. İtaliano'nun dokunuşuyla bambaşka bir seviyeye gelen Beninli orta saha, Crystal Palace maçında oyuna hareketlilik getirdi. Oyunda kaldığı 26 dakikalık bölümde 3 çalım denemesinin 2'sinde başarılı olan, 7 kez topu üçüncü bölgeye taşıyıp, Beşiktaş'ın baskı kurmasını sağlayan Junior Olaitan, süper performansını müthiş bir golle taçlandırdı.

DEVLERİN RADARINA GİRDİ

Bu sezon Avrupa arenasında 9 maçta forma şansı bulan Junior Olaitan, 5 gol, 1 asistlik performansıyla toplam 6 gole doğrudan etki etmeyi başardı. Trendyol Süper Lig'de de 2 gol pası veren 24 yaşındaki futbolcu, devlerin radarına takıldı. Başta Premier Lig kulüpleri olmak üzere Bundesliga'dan da önemli takımların Beninli yıldızı takip ettiği öğrenildi.