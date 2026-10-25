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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır!

Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 14:40
Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır!

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmaları sonrasında taktik idman yaptı. Antrenman, duran top organizasyonları ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

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