Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır!

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmaları sonrasında taktik idman yaptı. Antrenman, duran top organizasyonları ve şut çalışmalarıyla sona erdi.