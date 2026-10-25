Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır!

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmaları sonrasında taktik idman yaptı. Antrenman, duran top organizasyonları ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
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