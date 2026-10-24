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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Yapay zekaya göre ilk 24 garanti, ilk 16 yüzde 51

Yapay zekaya göre ilk 24 garanti, ilk 16 yüzde 51

UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak puanını 7'ye yükselten ve lig etabında 8. sırada yer alan Beşiktaş, direkt son 16 hakkı veren ilk 8'deki konumunu korudu. Yapay zeka da Kara Kartal için lig etabı tahminini güncelledi. Yapay zeka, siyah-beyazlıların 15-16 puan aralığında ligi 7. tamamlayacağını öngördü. Lig etabını ilk 8'de tamamlayarak direkt son 16'ya yükselme ihtimali yüzde 51,7, ilk 24'te tamamlama ihtimali ise yüzde 99,1 olarak gösterildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Yapay zekaya göre ilk 24 garanti, ilk 16 yüzde 51
UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak puanını 7'ye yükselten ve lig etabında 8. sırada yer alan Beşiktaş, direkt son 16 hakkı veren ilk 8'deki konumunu korudu. Yapay zeka da Kara Kartal için lig etabı tahminini güncelledi. Yapay zeka, siyah-beyazlıların 15-16 puan aralığında ligi 7. tamamlayacağını öngördü. Lig etabını ilk 8'de tamamlayarak direkt son 16'ya yükselme ihtimali yüzde 51,7, ilk 24'te tamamlama ihtimali ise yüzde 99,1 olarak gösterildi.
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