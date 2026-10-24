Varsa yoksa galibiyet

Süper Lig'de Trabzonspor derbisinden yenilgiyle dönerek şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, Avrupa'daki Crystal Palace beraberliğinin ardından gözünü tekrar lige çevirdi. Derbi haftasında Başakşehir ile Dolmabahçe'de kritik bir maça çıkacak olan Kara Kartal, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada kritik bir eşik olan Başakşehir maçında puan kaybetme lüksü sıfır olan siyah-beyazlıl takım bunun bilincinde.

SAHASINDA 4'TE 4 YAPTI

Dolmabahçe'de 4'te 4'le namağlup olan Beşiktaş'ın, ezeli rakiplerinin kozlarını paylaşacağı haftada alacağı galibiyet, şampiyonluk yolunda çok değerli olacak. Siyah-beyazlılar da geçtiğimiz sezon iki kez mağlup ettiği rakibini yine eli boş göndererek, zirve yolunda güçlü bir mesaj vermek peşinde olacak. Beşiktaşlı futbolcular da Trabzonspor mağlubiyetini derbi haftasında taraftarı önünde Başakşehir galibiyetiyle telafi ederek, hem kendisini affettirmek hem de şampiyonluk yarışında umutlanmak istiyor.

8

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı. Siyahbeyazlılar, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasındaki ilk 3 maçlar dikkate alındığında 9 puan aldığı 2017-18'den beri en yüksek puanına ulaştı.

1

Beşiktaş, Vincenzo İtaliano'yla bu sezon ilk kez beraberlik yaşadı.