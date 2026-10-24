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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Şok! Miretti 6 hafta yok!

Şok! Miretti 6 hafta yok!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynanan karşılaşmada 39. dakikada sakatlanan Fabio Miretti'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki İtalyan futbolcunun sağ omuzköprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu. Miretti'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Orkun Kökçü'nün sakatlığında ilk 11'de yer bulan ve bu sezon 7 maçta oynayan genç maestronun da sakatlanması, Başakşehir maçı öncesinde teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun planlarını sekteye uğrattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Şok! Miretti 6 hafta yok!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynanan karşılaşmada 39. dakikada sakatlanan Fabio Miretti'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki İtalyan futbolcunun sağ omuzköprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu. Miretti'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Orkun Kökçü'nün sakatlığında ilk 11'de yer bulan ve bu sezon 7 maçta oynayan genç maestronun da sakatlanması, Başakşehir maçı öncesinde teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun planlarını sekteye uğrattı.
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