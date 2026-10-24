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Anasayfa Beşiktaş Premier Lig devleri Olaitan'a talip! Crystal Palace maçında şov yapmıştı

Premier Lig devleri Olaitan'a talip! Crystal Palace maçında şov yapmıştı

Crystal Palace’ı da boş geçmeyen ve Avrupa arenasında 6 gole etki eden Junior Olaitan’ı İngiliz ve Alman kulüpleri takibe aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Premier Lig devleri Olaitan'a talip! Crystal Palace maçında şov yapmıştı

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında Göztepe'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Junior Olaitan, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'a 1 gol atan Junior Olaitan, bu sezon Avrupa arenasında toplam 6 gole doğrudan etki etti. Olaitan, Süper Lig'de ise şu ana kadar 2 asiste imza attı.

EN İYİ DÖNEMİNİ GEÇİRİYOR

Beninli yıldız futbolcu, son 2 sezonunda 4'er gol ve asistle 7 gollük katkı verirken şimdiden 8 gollük katkıyla en iyi dönemini geçiriyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Başta Premier Lig kulüpleri olmak üzere Bundesliga'nın köklü kulüplerinin de Olaitan'ı takip ettiği öğrenildi. Beninli yıldızı takip eden kulüplerin ocak ayında Beşiktaş ile iletişime geçeceği ve maliyet araştırmasına başlayacakları gelen bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Olaitan'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

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