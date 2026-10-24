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Anasayfa Beşiktaş Olaitan coşkusu

Olaitan coşkusu

Crystal Palace karşısında ikinci yarıda oyuna girip şık bir golle beraberliği getiren Beninli maestronun müthiş formu, Orkun Kökçü ve Miretti’nin yokluğunda kritik Başakşehir maçı öncesinde teselli oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Olaitan coşkusu

UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşısında Beşiktaş'a beraberliği getiren golü atan Junior Olaitan, siyah-beyazlı camiayı sevindirdi. İkinci yarıda Kartal Kayra'nın yerine oyuna giren ve tekniğini konuşturup, İngilizleri tek tek çalımladıktan sonra ceza sahası dışından müthiş bir şutla ağları sarsan 24 yaşındaki Beninli maestro, Süper Lig'deki kritik Başakşehir maçı öncesinde teknik direktörü Vincenzo İtaliano'ya da 'ben hazırım' mesajını verdi. Orta sahada Orkun Kökçü ve Miretti gibi iki önemli futbolcunun yokluğunda Olaitan'ın sergilediği performans, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Genç orta saha oyuncusu, kritik Başakşehir maçında İtaliano'nın önemli kozlarından birisi olacağını gösterdi. Avrupa kupalarında 1 gol ve 5 asist yapan Beninli yıldız, bu sezon oynadığı 16 maçta 1 gol, 7 asist katkısı sağladı.

Genç yıldız, özellikle Avrupa kupalarındaki etkili performansıyla taraftarların da sevgisini kazandı.

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