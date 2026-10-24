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Kislyak seferi

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta yöneticilerin Matvey Kislyak transferi için Rusya'ya gideceği öne sürüldü. Rus gazeteci Ivan Karpov, siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinin 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda CSKA Moskova ile görüşmek için Kasım ayında Rusya'ya gideceğini öne sürdü. Karpov, Kislyak ile G.Saray'ın da ilgilendiğini iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Kislyak seferi
Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta yöneticilerin Matvey Kislyak transferi için Rusya'ya gideceği öne sürüldü. Rus gazeteci Ivan Karpov, siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinin 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda CSKA Moskova ile görüşmek için Kasım ayında Rusya'ya gideceğini öne sürdü. Karpov, Kislyak ile G.Saray'ın da ilgilendiğini iddia etti.
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