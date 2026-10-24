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Anasayfa Beşiktaş Dolmabahçe’de müthiş atmosfer

Dolmabahçe’de müthiş atmosfer

Crystal Palace maçında siyah-beyazlı taraftarlar yine desibel şov yaptı. Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğünü gürültüden kimse duymayıp, 20 saniye daha maça devam etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Dolmabahçe’de müthiş atmosfer

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçına, muhteşem taraftarı damga vurdu. Dolmabahçe tribünlerinin yarattığı gürültü hakemin düdüğünü bastırdı ve misafir futbolcuların büyük bölümü ilk yarının bittiğini duymadı. Futbol tarihine geçen o sıradışı Beşiktaş tribünü sekanslarına bir yenisi daha eklendi. Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğünü gürültüden kimse duymayıp, 20 saniye daha maça devam etti.

DWİGHT MCNEİL HAYRAN KALDI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu müthiş sekans, Beşiktaş taraftarının Avrupa gecelerinde rakiplere yaşattığı atmosferi bir kez daha hatırlattı. Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Dwight McNeil de Dolmabahçe'deki atmosferle ilgili övgü dolu sözler kullandı. İngiliz oyuncu, "Şahsen oynadığım en iyi atmosferlerden biriydi. Gelmesi zor bir ortam olacağını biliyorduk" dedi.

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